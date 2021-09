Spesialeininga frikjenner politiet i samband med Evje-drapet

innenriks

Godek (22) vart 30. oktober i fjor knivstukken og drepen i si eiga leilegheit på Evje i Agder. Kvinnas ekskjæraste (20) har erkjent straffskyld for drap og er i tillegg tiltalt for å ha drapstrua Godek.

Spesialeininga har granska korleis politiet handterte Godeks oppmoding om at ekskjærasten skulle få besøksforbod ein månad før drapet.

«Samlet sett konkluderte Spesialenheten med at politiets håndtering av besøksforbudet hadde vært forsvarlig og innenfor det handlingsrom i tjenesteutøvelsen som ikke medfører straffansvar. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at et straffebud var overtrådt», heiter det i samandraget av avgjerda, som Fædrelandsvennen gir att.

Agder-politiet har stadfesta at mannen var under etterforsking da kvinna vart drepen, men kravet om besøksforbod var ikkje ferdig behandla. Spesialeininga har no komme til at det ikkje var tilstrekkeleg grunnlag for ei umiddelbar iverksetjing av et besøksforbod.

«Verken på anmeldelsestidspunktet eller senere under etterforskningen anses politiet å ha hatt kunnskap om forhold som gjorde det påkrevd med umiddelbar utferdigelse av besøksforbud som risikoreduserende tiltak», heiter det i avgjerda.

