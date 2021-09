418 nye smitta i Oslo

innenriks

Dei siste to vekene har det i snitt vorte registrert 391 smitta per dag.

Smittetoppen i Oslo var 31. august i år med 680 tilfelle på eitt døgn.

Smittetala er høgast i Nordre Aker bydel. Her er det eit smittetrykk på 1.158 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Deretter følgjer Søndre Nordstrand og Alna bydel med høvesvis 1.076 og 1.004.

Bydelane Sagene, Frogner og Grünerløkka har dei lågaste smittetala.

Aldersgruppa 10–19 år står, med over 2.700 smittetilfelle, for nær halvparten av alle tilfella i hovudstaden dei siste to vekene. Like bak ligg aldersgruppa 20–29 år, som står for over 15 prosent av tilfella.

Måndag denne veka starta kommunen med massetesting i skulane for å halde smitten i sjakk. Elevane skal etter planen testast to gonger i veka, og dette skal bidra til at skulane kan halde ope.

Til saman er 46.231 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor.

(©NPK)