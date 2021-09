Ap-politikar beklagar at han ikkje informerte Stortinget

innenriks

Tysdag vart det kjent at Ap-politikar Tellef Inge Mørland hadde fått gratis pendlarbustad i Oslo av Stortinget, sjølv om han eig ei leilegheit i byen.

Mørland, som er førstekandidat for Ap i Aust-Agder ved valet, melde ikkje frå om at han eigde leilegheita i Oslo då han søkte og fekk innvilga stortingsleilegheita. Stortinget opplyser til Aftenposten og VG at Mørland burde ha sagt frå om leilegheita.

På spørsmål frå Aftenposten om ein oppfyller kriteria for å få pendlarbustad av Stortinget når ein allereie disponerer ein bustad i byen, svarer stortingsdirektøren «nei».

– Beklagar

No beklagar Ap-politikaren.

– Når Stortingsadministrasjonen meiner dei har fått mangelfulle opplysningar frå meg, burde eg sjølvsagt ha gitt dei desse opplysningane. Det beklagar eg, skriv Mørland i ein e-post til Aftenposten.

Sjølv seier Ap-politikaren til Aftenposten at han søkte om pendlarleilegheit fordi regelverket gav han moglegheit til det, og fordi stortingsleilegheita var vesentleg større enn leilegheita han sjølv eigde.

Kan seie frå seg pendlarbustaden

Mørland skriv i ein e-post til VG at han ønskjer å bidra til at Stortingets direktør får dei opplysningane som trengst for å endeleg avklare om han har hatt rett på pendlarbustad eller ikkje.

– Dersom Stortinget meiner eg har fått ein uretteleg fordel, vil eg sjølvsagt gjere det eg kan for å rydde opp i det, skriv Mørland.

Han legg til at dette òg kan inkludere å seie frå seg stortingsleilegheita.

(©NPK)