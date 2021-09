Ein million reiste med SAS i august

innenriks

Auken i talet på reisande er i ferd med å normalisere seg på nytt etter over eitt år der luftfarten har vore sterkt ramma av koronapandemien. I alt 1.087.000 passasjerar reiste med SAS i august, melder selskapet tysdag formiddag.

SAS har gjenopna mange av rutene, men opererer framleis med færre avgangar. Kabinfaktoren, som seier noko om kor fulle fly selskapa flyg med, var på 61 prosent for SAS i august.

– Det er framleis reiserestriksjonar og alle i SAS gjer det vi kan for at det skal vere så enkelt som mogleg for kundane våre. Vi gjenopnar nye ruter så fort restriksjonane og etterspurnaden tillèt det, seier konsernsjef Anko var der Werff i ei pressemelding frå selskapet.

(©NPK)