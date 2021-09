Elgå-ulven ikkje lenger GPS-merka

innenriks

Overfor Rovdyr.org stadfestar seniorrådgivar Susanne Hanssen i Miljødirektoratet at det er sendt eit signal til GPS-sendaren til hannen, slik at halsbandet skal losne.

Årsaka er at batteriet i sendaren er dårleg, slik at det er fare for at dei mistar kontakten med sendaren, som på eit tidspunkt må fjernast.

– Tispa går framleis med GPS-halsband der sendaren leverer data som normalt, opplyser Hanssen.

Innvandrarulven Elgå-hannen blir karakterisert som genetisk viktig i ei elles innavla svensk-norsk ulvestamme. Ulven er allereie flytta to gonger for å unngå at ulven blir felt, sidan han tidlegare har opphalde seg utanfor ulvesona.

(©NPK)