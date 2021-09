Fleire må betale tilbake etterlønn frå Stortinget

innenriks

Det viser ein gjennomgang Dagens Næringsliv har gjort. Måndag avslørte dei at tidlegare Frp-representant Jan Arild Ellingsen hadde fått over 800.000 i etterlønn sidan han fråtredde, og at han hadde opplyst til Stortinget at han ikkje hadde jobb medan han i røynda dreiv eit rådgivingsselskap.

No har avisa funne ytterlegare fire tidlegare representantar som har fått etterlønn utan å seie frå til Stortinget om at dei samtidig hadde arbeid og inntekt. Desse må betale tilbake.

Det gjeld Høgres Gunnar Gundersen, Arbeidarpartiets Truls Wickholm, Senterpartiets Anne Tingelstad Wøien og Frps Harald Tom Nesvik.

Alle fire beklagar og seier til avisa at dei er i dialog med Stortinget om å betale tilbake og rette opp feilen.

I opptil tre månader etter avgang kan avgåtte representantar få fråtredingsyting tilsvarande full godtgjersle. Inntekt og arbeid skal rapporterast inn, så Stortinget kan vurdere avkorting.

