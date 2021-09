Flytrafikken tek seg opp på Torp

innenriks

Talet på reisande er 28 prosent fleire enn i august i fjor. Utanrikstrafikken auka med 19,5 prosent til 66.305 reisande frå same månad i fjor. Størst prosentvis vekst var det likevel i innanrikstrafikken som gjekk frå snautt 16.000 passasjerar i august i fjor til over 25.000 i august i år, ein prosentvis auke på over 59 prosent.

– Vi merkar no at mange er fullvaksinerte, reiserådet for Europa er oppheva, og arbeidspendlinga austover har komme godt i gang, seier marknadssjef Tine Kleive-Mathisen. Ho opplyser at fleire nye ruter vil opne i september.

Til samanlikning reiste til saman 193.806 passasjerar over Torp lufthamn i august 2019, før pandemien braut ut. Då var det nesten 165.000 reisande til og frå utlandet.

