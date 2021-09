Helsedirektøren: Fleire tusen barn kan trenge koronatilsyn av spesialisthelsetenesta i vinter

innenriks

Han strekar overfor kanalen under at dette er noko det er stor uvisse rundt.

I Danmark har helsestyresmaktene anslått at rundt halvparten av barna under 12 år vil bli koronasmitta til vinteren. Ifølgje Guldvog er det ikkje grunnlag for å seie noko veldig annleis gjeld i Noreg.

– Vi må førebu oss på noko liknande i Noreg òg, seier han til NRK.

Ifølgje prognosane til Helsedirektoratet kan éin av 250 barn som blir smitta, ha behov for behandling på sjukehus. I Noreg er det rundt 800.000 barn under 12 år. Blir 400.000 barn smitta, kan talet på sjukehusinnleggingar bli høgt.