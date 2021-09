Hornelen, Masfjordfjella, Øystesefjella og Sunnmørsalpane blir foreslått som nye nasjonalparkar

innenriks

Dei seks landskapsvernområda Lyngsalpan, Sylan, Trollheimen, Ålfotbreen, Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord og Listastrendene bør òg bli nasjonalparkar, meiner regjeringa. I tillegg er det planar om å utvide åtte eksisterande nasjonalparkar.

Så langt tyder dialogen med kommunane på at det er mogleg å få lokal aksept for å starte ein verneprosess, meiner miljø- og klimaminister Sveinung Rotevatn (V). Men han vedgår at det kan komme konfliktar.

– Det vil alltid vere ulike syn på nye verneområde. Nokon kan bli usikre på kva det kan bety for deira interesser, vi skal derfor sørgje for å ha gode prosessar der alle skal få komme med innspel, seier Rotevatn i ei pressemelding.

Han påpeikar at tap av naturmangfald på grunn av utbygging og inngrep er eit stort problem på verdsbasis, men også i Noreg.

– Denne bit-for-bit-utbygginga tek stadig meir natur. Derfor ønskjer regjeringa no å setje i gang fleire verneprosessar der både dei lokale kommunane og Miljødirektoratet tilrår at ein legg ein nasjonalpark, seier Rotevatn.

Å ferdigstille ein verneplan for ein nasjonalpark tek som regel tre til fire år.

Fakta om nye nasjonalparkar

Regjeringa opnar for fire nye nasjonalparkar:

* Hornelen

* Masfjordfjella

* Øytesefjella

* Sunnmørsalpane

Landskapsvernområde som regjeringa vil gi nasjonalparkstatus:

* Lyngsalpan

* Sylan

* Trollheimen

* Ålfotbreen

* Oksøy-Ryvingen

* Flekkefjord og Listastrendene

Desse nasjonalparkane blir foreslått utvida:

* Rohkunborri

* Blåfjella-Skjækerfjella

* Skarvan-Roltdalen

* Femundsmarka

* Dovre

* Jostedalsbreen

* Jotunheimen

* Raet

(©NPK)