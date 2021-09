Innspurt i skulevalet

innenriks

– Det blir spesielt spennande å sjå i kva grad klima- og miljøsaka engasjerer dei unge, seier valforskar Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til NTB.

Han peikar på at MDG og SV gjorde det veldig bra i skulevalet for to år sidan.

– Det blir interessant å sjå om dei går endå meir fram, seier Bergh.

Tendensar

Det er særleg dei underliggjande tendensane han ser etter i skulevalet.

– Det mest interessante er retninga i utslaga og kva veg det går for kvart parti. Så er det jo interessant i seg sjølv korleis dei unge stemmene. Det kan gi ein peikepinn på kvar dei yngste veljarane går i det eigentlege valet, seier valforskaren, som medgir at han vil bli overraska om dei borgarlege går fram i skulevalet.

– Ein klar borgarleg framgang vil overraske, ja, seier han.

Sidan 1989 har det vore arrangert skuleval. Ved førre stortingsval i 2017 deltok 385 skular med nesten 187.000 elevar, ifølgje Norsk senter for forskingsdata (NSD). I dag blir skulevalet gjennomført ved minst ni av ti norske vidaregåande skular. Dei fire siste vala har deltakinga vore på over 80 prosent.

Ikkje berre klima

Deltakinga varierer frå skule til skule, ifølgje leiar i Elevorganisasjonen Edvard Botterli Udnæs. Pandemien gjer det vanskeleg å spå kor stor han blir i år.

– Men det pleier å vere brei oppslutning, seier Udnæs til NTB.

Han er likevel usikker på om klimafokuset i årets valkamp vil føre til høgare valdeltaking enn vanleg.

– Deltakinga er allereie så høg at eg ikkje trur det vil ha noka betydning. Dessutan er det viktig å hugse på at i denne valkampen har det nesten berre vore snakk om éi av dei sakene som dei unge er opptekne av, seier elevleiaren.

– Veldig viktig

Men at skuleval er viktig, er Udnæs ikkje i tvil om.

– Skulevala er veldig viktige. Ikkje berre gir det opplæring til korleis ein faktisk stemmer, ein tek valet aktivt til seg og lærer seg standpunkta til dei ulike partia. Det minskar det avskrekkande ved å stemme for første gong, seier Udnæs, som er veldig spent på resultatet.

– Men eg tør ikkje å spå noko som helsa, seier han.

(©NPK)