Jordmødrer varslar om krise på fødeavdelingane – fleire sluttar

innenriks

Førre veke heldt Jordmorforbundet krisemøte med jordmødrer og tillitsvalde for å gjere opp status nasjonalt, skriv Dagbladet.

– Konklusjonen er at situasjonen er veldig alvorleg. Heile landet var representert på møtet, og det som går igjen, er aukande sjukefråvær og eit aukande tal jordmødrer som sluttar og melder tilbake at denne sommaren har vore den verste nokosinne. Situasjonen er heilt på grensa, og det er ikkje forsvarleg at jordmødrer jobbar så mange vakter i strekk utan pause. Det går utover pasienttryggleiken, seier leiar Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet til avisa.

Ifølgje Jordmorforbundet mangla norske fødeavdelingar 1.700 vakter denne sommaren. Konsekvensane av det enorme arbeidspresset er at fleire og fleire jordmødrer vel å slutte, pensjonere seg tidleg eller tre inn i roller kommunalt. Det er situasjonen ved mange av dei største fødeavdelingane i landet, ifølgje Jordmorforbundet.

Dei meiner det i dag manglar 250 jordmødrer på norske fødeavdelingar, medan mankoen i kommunane har bikka 1.000.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet skriv i ein e-post til avisa at pandemien har gjort det krevjande å få tak i tilstrekkeleg personell på nokre fødeavdelingar.

– Det er rett at det nokre stader er krevjande å få tilstrekkeleg personell til fødeavdelingane. Det er kvart enkelt helseføretak som har ansvar for forsvarleg drift og bemanning, seier ho.

(©NPK)