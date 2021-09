Mann siktet for ei rekkje nettovergrep – kontakta mindreårig dagen etter lauslating frå varetekt

innenriks

Mannen vart arrestert 22. juni og sikta for overgrep via nett mot jenter ned i tolvårsalderen, skriv NRK.

Han vart varetektsfengsla, men lauslaten 19. august. Dagen etter tok han kontakt med ei mindreårig jente. Mannen vart på nytt arrestert 1. september.

– Sikta har òg i avhøyr erkjent at det er han som har teke kontakt med fornærma, og at han òg har hatt kontakt med fleire mindreårige jenter i perioden etter at han vart lauslaten, skriv Sogn og Fjordane tingrett i fengslingsvedtaket.

Ifølgje rettsdokumenta dreier det seg om svært omfattande overgrep mot mindreårige via nett.

– I sosiale medium som WhatsApp, Snapchat, Instagram og Facebook er det mange samtalar med fleire tusen ulike kontaktar, har politiet opplyst til retten.

Berre på WhatsApp har sikta vore i kontakt med 2.600 unike brukarar, ifølgje rettsdokumenta.

Verken politiadvokat Merete Sundal eller forsvararen til mannen, advokat Tor André Amble, ønskjer å kommentere saka.

