Oslo-helsebyråd meiner tidlegare massetesting i skulen kunne bremsa smitteauke

Rundt 80.000 hurtigtestar skal nyttast kvar veke i tida framover i Oslo-skulane. Ei slik systematisk massetesting har vorte nytta i fleire land for å gjenopne samfunnet, og dessutan å mogleggjere fysisk nærvær i skulane så mykje som mogleg.

Helsebyråden seier til TV 2 at han er glad for at dette no er i gang, men peikar på ein burde sett i gang massetesting tidlegare.

– Det var umogleg for kommunane å starte dette tidlegare fordi vi ikkje har hatt utstyret og testane vi treng. Når ein ser dette lys av etterpåklokskapen så burde nok regjeringa køyrt ut massetestar tidlegare, slik at kommunane kunne starta dette tidlegare, seier Steen.

Måndag var det registrert 365 nye smittetilfelle i Oslo, dei fleste av dei i aldersgruppa 10–19 år. Steen meiner at ei tidlegare massetesting ville bidrege til å få kontroll på smitteutviklinga i skulane på eit tidlegare tidspunkt.

– Dermed kunne vi isolert òg dei smitta og smittetala kunne vore lågare, seier Steen.

Alle elevar i Oslo-skulen skal etter planen teste seg fast og regelmessig, to gonger i veka. Skulane vel om elevane testar seg på skulen eller heime. Testen er frivillig, men elevane blir oppmoda til å ta han.

