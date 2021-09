Regjeringa aukar norsk bistand med 3,1 milliardar – 2 milliardar til nytt klimafond

innenriks

I tillegg blir det sett av 2 milliardar til eit nytt klimafond som skal støtte omlegging til fornybar energi i utviklingsland.

Til saman vil det bli foreslått eit bistandsbudsjett som for første gong er på over 40 milliardar norske kroner, skriv Vårt Land.

– Det er to ting her – det eine er at norsk økonomi går betre. Vi har vore tydeleg på at bistanden skal vere på 1 prosent av brutto nasjonalinntekt. I tillegg set vi av midlar utanfor bistandsbudsjettet til eit klimafond for fornybar energi i utviklingsland, forklarer utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF).

Han seier pengane mellom anna skal brukast på skulegang for jenter, vaksinesamarbeid og kamp mot fattigdom.