innenriks

Talet førehandsstemmer er rekordhøgt, melder NRK. Ifølgje Valdirektoratet er talet på 3.900 førehandsstemmer over 1.500 fleire enn for sametingsvalet for fire år sidan.

Sametingsvalet blir halde samtidig med stortingsvalet måndag 13. september. For både sametingsvalet og stortingsvalet har det vore ope for å avleggje førehandsstemme frå 10. august, og det er mogleg å gjere dette til og med 10. september.

(©NPK)