Sanner slår ned Vedums biodiesel-plan

Det skriv NRK.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedums plan for å kutte utslepp er mellom anna å innføre lågare avgift for biodiesel som blir blanda inn i drivstoffet, og meir biodrivstoff på norske tankar.

Venstres Jon Gunnes bad regjeringa sjå på forslaget. I eit brev til Stortinget viser finansminister Jan Tore Sanner (H) til EØS-tilsynet Esa og meiner det er usannsynleg at dei vil godkjenne planen.

Årsaka er at EØS-regelverket ikkje tillèt «dobbel verkemiddelbruk»: Statsstøtte i form av avgiftsfritak til biodrivstoff, som også er underlagt eit såkalla omsetningskrav.

Noreg har eit omsetningskrav for biodrivstoff til vegtransport som pålegg dei som sel drivstoff, å sørgje for at 24,5 prosent av drivstoffet til vegtrafikk, er biodrivstoff.

Sps forslag kjem etter at regjeringa innførte vegbruksavgift på alt flytande biodrivstoff, uavhengig av om det blir omsett innanfor eller utanfor omsetningskravet.

I det alternative budsjettet sitt for 2021 foreslår Sp å halvere vegbruksavgifta på biodrivstoff innanfor omsetningskravet, noko Sanner altså ikkje trur kan gjennomførast.

Finanspolitikar Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet seier til NRK at det ikkje er grunnlag for å førehandsprosedere saka.

– Skulle det likevel vise seg å bli problem med Esa, finst det uansett fleire andre måtar å oppnå ønskt effekt på, seier han.

