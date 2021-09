Sjukehus på Austlandet rustar opp for alvorleg koronasjuke barn

innenriks

– Vi veit ikkje kva dette blir. Det kan bli alt frå ein «middels krusing» til ein pressa situasjon med alvorleg sjuke vaksne og barn, seier klinikksjef Øyvind Skraastad ved Akuttklinikken ved OUS til VG.

Sjukehusa i Helse sør-aust førebur no eit samarbeid dersom ein får ein auke av koronainnlagde barn utover hausten.

Skraastad seier at intensivkapasiteten er ei utfordring, og han peikar på at kapasiteten for intensivbehandling av alvorleg covidsjuke barn er meir avgrensa enn for vaksne.

– Sjukehusa balanserer heile tida mellom ulike oppgåver. Drift av intensivavdelingar med gjennomgåande knapp kapasitet er ei svært krevjande arbeidsform for tilsette og leiarar. Det er underleg at vi må bruke så mykje krefter for å peike på behov for tilstrekkelege og målretta tiltak, seier han.

Det har vore innlagt om lag 140 barn med covid-19 sidan pandemien braut ut. Barna har i snitt vore innlagde i to døgn.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg peika før helga på at barn og ungdom som regel får svært milde koronasymptom.

– Sjølv for dei barna med det mest alvorlege sjukdomsbiletet er prognosane gode, sa Stoltenberg.

(©NPK)