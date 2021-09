Sp fell som ein stein på Sogn og Fjordane-måling

innenriks

Ved juletider hadde partiet 41,6 prosents oppslutning på Sogn og Fjordane-målingane til Bergens Tidende, og dei var med det meir enn dobbelt så stort som Ap.

Oppslutninga på 27,7 prosent er ein tilbakegang på 9,7 prosentpoeng sidan førre måling i mai, viser målinga Respons har utført for BT og VG.

Dei største partia på borgarleg side fell, likevel meir marginalt. Høgre får 14,2 prosent (-0,6) og Frp får 8,2 (-0,7). Venstre stig 0,5 prosentpoeng til 2,6 prosent, medan KrF får 3,7 prosent (+0,7).

Medan Sp fell kraftig, er det oppgang for alle dei andre partia på raudgrøn side. Raudt får 5,2 prosent (+3,1), SV får 6,4 prosent (+1,2), Ap er inne i kampen om å vere største parti og får 25,2 prosent (+2,7), medan MDG får 3,2 prosent (+0,7).

Viss målinga hadde svart til valresultatet, ville Sps andrekandidat Aleksander Øren Heen vore ute av Stortinget.

– Målinga viser at vi kan ikkje ta noko for gitt. Oppslutninga har svinga mykje dei siste månadene. No må vi stå på og mobilisere så mange veljarar som mogleg fram til måndag, seier Heen til avisa.

Målinga er basert på telefonintervju utførte frå 1. til 4. september. 600 personar vart spurde. Feilmarginen er på mellom 2,5 og 4 prosentpoeng.

(©NPK)