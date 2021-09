Sveinung Rotevatn fekk gratis stortingsleilegheit medan han var registrert på guterommet

innenriks

Rotevatn studerte deltid ved Universitetet i Bergen på den tida, og ordninga gjorde det mogleg for han å sleppe bustadutgifter både på heimstaden og i Oslo i fire år, skriv Aftenposten.

Dette er ikkje i strid med regelverket til Stortinget.

Rotevatn, som i dag er klima- og miljøminister, kom inn på Stortinget i 2013 som fjerdekandidat frå Sogn og Fjordane og flytta då frå eit kollektiv i Oslo og inn i ein pendlarbustad.

I heile stortingsperioden var han folkeregistrert heime hos foreldra i Eid kommune. Først hadde Rotevatn eit rom, så fekk han tilgang på ei leilegheit på eigedommen til foreldra.

– I 2013 var planen å dra tilbake til Bergen for å fullføre studia der. Eg hadde ei sterk tilknyting til Vestlandet, med studiar og kjærast i Bergen, og familie og kommunestyreplass i Nordfjordeid, seier han.

– Eg skjønner at det kan sjå rart ut for folk. Men ordninga er der for at det skal vere mogleg for folk frå heile landet å ha eit mellombels verv i Oslo.

Han seier at Stortinget gjerne må diskutere ordninga.

Rotevatn melde flytting frå foreldra i 2017. Då sa han frå seg pendlarbustaden og kjøpte leilegheit i Oslo. Han leiger òg ei leilegheit i Bergen, der han sjølv står for utgiftene.

