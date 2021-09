Utanlandsk selskap får gigantkontrakten på bygginga av Sotrasambandet

innenriks

– Folk har venta lenge på ei ny bru til Sotra. I dag er dei eitt steg nærare, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i ei pressemelding.

Sotrasambandet omfattar bygging av 9,4 kilometer firefeltsveg mellom Bergen og Øygarden. Om lag 4,6 kilometer går i tunnel. Prosjektet inkluderer òg ei ny firefelts bru på om lag 900 meter, med separat gang- og sykkelveg.

Totalramma for prosjektet Sotra Link no har fått tilslag på, er estimert til 23,1 milliardar 2022-kroner. Dette er 3,6 milliardar kroner over den allereie vedtekne ramma for prosjektet. Ramma vil bli endeleg fastsett etter stortingsbehandling i desember i år.

Sotra Link er eigd av ein australsk investeringsbank, eit sørkoreansk byggingeniørfirma og eit italiensk industrikonsern.

Sotrasambandet skal etter planen stå ferdig sommaren 2027.

(©NPK)