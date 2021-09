10.000 fleire minstepensjonistar i juli

innenriks

Auken svarer til 10.000 minstepensjonistar.

– Auken kjem av at minstepensjonen for einslege alderspensjonistar vart sett opp, seier Ole Christian Lien, avdelingsdirektør i Nav, i ei pressemelding.

Han presiserer at auken gjeld dei som tidlegare har hatt ein alderspensjon litt over det gamle minstepensjonsnivået.

Minstepensjonen for einslege alderspensjonistar utgjer no 223.700 kroner. Det er etter at Stortinget i år har vedteke to særskilde aukar i satsen, i tillegg til den faste årlege reguleringa. Den siste auken var på 5.000 kroner frå 1. juli.

Tidlegare i år vart satsen auka med 4.000 kroner med tilbakeverkande kraft frå mai 2020. Dei fleste fekk denne auken i mai 2021, med etterbetaling tilbake til mai 2020.

Sjølv om talet på minstepensjonistar har auka i 2021, så har talet gått ned i eit lenger tidsperspektiv. Sidan juli 2011 har talet minka med 19 prosent. Då var 180.500 personar minstepensjonistar.

