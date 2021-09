15 fekk koronabot etter fest i Bergen

innenriks

Det var natt til 9. mai i år at politiet i Bergen aksjonerte mot ein fest i sentrum av byen. Inne i ei leilegheit talde politiet 15 personar då dei kom.

Politiet opplyser no at påtalemakta har gitt alle dei 15 deltakarane på festen ei bot på 10.000 kroner for brot på den lokale smittevernforskrifta som var gjeldande i Bergen då festen fann stad.

– Det var mellom anna ikkje tillate å arrangere eller delta på private samankomstar i private heimar med fleire enn to personar til stades utover eigne husstandsmedlemmer. Husstandar som bestod av to eller færre personar, kunne ta imot meir enn to personar dersom dei besøkjande tilhøyrde same husstand, men likevel slik at det maksimalt var ti personar til stades, skriv Vest politidistrikt i ei pressemelding onsdag.

