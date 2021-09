Ap seier nei til store leiteoperasjonar på norsk sokkel

innenriks

Under partileiarutspørjinga i Politisk kvarter på NRK onsdag uttalte Støre at han ikkje kan gå med på kravet frå MDG om at dei ikkje kan støtte ei regjering som vil halde fram med å leite etter olje.

– Då får MDG heller støtte Erna Solberg og Sylvi Listhaug, svarte Støre.

Ap-leiaren seier derimot klart at partiet ikkje vil gå inn for at det blir gjennomført nye store leiteoperasjonar på uutbygde felt på sokkelen.

– Det blir ikkje store leiteoperasjonar på norsk sokkel. Vi har sagt nei til Lofoten, Vesterålen og Senja. Men i dei områda der Noreg i dag har installasjonar, røyr, riggar, så skal vi halde fram med å kartleggje ressursar. Og det meiner vi er nødvendig for å ha økonomi til å klare det grøne skiftet og få fram dei nye fornybare energikjeldene, sa Støre.

MDGs leiar, Une Bastholm, har tidlegare i valkampen sagt klart frå at partiet ikkje vil støtte eit budsjett som opnar for leiteverksemd, sjølv om ein eventuell statsminister Jonas Gahr Støre då truar med å gå av.

