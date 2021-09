FHI: Sjølvtesting gjer koronaovervakinga mindre presis

innenriks

Ifølgje Folkehelseinstituttet (FHI) får den auka bruken av sjølvtesting konsekvensar for korleis dei kan tolke og bruke tala på delen nye smitta framover.

– Dette kjem av to ting: Testinga er selektiv, då ho i hovudsak blir tilbode dei yngste der smittepresset er høgast. Og sidan testane ikkje blir gjorde av laboratorium, blir ikkje dei mange negative resultata registrerte. Dette gjer at det ikkje er mogleg å oppgi ein korrekt del positive prøver, skriv FHI.

– Det at vi får testa fleire i denne perioden, er positivt fordi sjølvtestinga er ei erstatning for meir inngripande tiltak som karantene for ungdommar og unge vaksne. Dei kan dermed gå på skule og studium når dei ikkje sjølve er smitta, framfor å sitje heime i karantene, seier Camilla Stoltenberg.

FHI skriv at når berre dei positive sjølvtestane blir stadfesta med PCR og blir registrerte, blir det feil både i kven som testar positivt og kor mange som er testa.

– Dette vil gi ein kunstig høg del positive blant dei som er testa, og kanskje òg eit skeivt inntrykk av delen positive testar i ulike aldersgrupper.

Den kunstig høge delen positive prøveresultat i Noreg får òg betydning for ECDCs (Det europeiske smittevernbyråets) smittekart. Mange land baserer sine reiseråd på denne og her vil ein høg del positive testar kunne føre til strengare restriksjonar for reisande frå Noreg.

