Feil oppdaga i handteringa av Finans Norges medlemskontingent

Dette har medført at Finans Norge ikkje har gjennomført rett utrekning av utgåande meirverdiavgift, og kan ha gitt medlemmene i organisasjonen feil grunnlag for skattefastsetjing, skriv Finans Norge i ei pressemelding.

Idar Kreutzer, administrerande direktør i Finans Norge, seier at dei oppdaga feilen for kort tid sidan, og har informert styret, skattestyresmaktene og medlemmene.

– Feilen ligg hos Finans Norge, ikkje hos medlemmene i organisasjonen, seier Kreutzer som fortel at dei er i dialog med alle medlemmene for å sørgje for at rett skatt og meirverdiavgift blir betalt inn.

– Dei førebelse undersøkingane våre tyder på at det tilbake i tid er lagt til grunn ei feil tolking av kva del av verksemda vår som er høvesvis serviceverksemd og næringspolitisk verksemd. Dette har betydning for utrekning av utgåande meirverdiavgift for foreininga, og skatteutrekning for medlemmene, seier Kreutzer.

Finans Norge vil informere om storleiken på etterbetalinga så raskt stadfesta tal finst.

