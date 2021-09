Fleire rogalendingar vil trappe ned oljeleitinga

innenriks

I mars svarte 66 prosent at leitinga bør haldast oppe, medan 26 prosent meinte at den burde trappast ned. Dei seks månadene sidan har delen som vil la olja liggje, vakse til 34 prosent. No meiner 57 prosent at leitinga bør haldast oppe, skriv avisa.

Blant funna i målinga er at veljarane til Framstegspartiet i fylket er mest positive til vidare leiting. 87 prosent vil halde fram, medan 11 prosent vil trappe ned. Ingen av dei spurde MDG-veljarane ville halde fram. 12 prosent seier dei er usikre, medan dei resterande 88 prosentane vil trappe ned.

Arbeidarpartiets veljarar er svært splitta. 50 prosent seier dei vil halde fram leitinga, medan 47 prosent vil trappe ned.

Målinga er basert på telefonintervju med 800 personar mellom 30. august og 2. september, og har ein feilmargin på 2,5 til 3,5 prosentpoeng.

Meir enn 80 prosent av intervjua vart gjorde etter regjeringa la fram forslag til ny oljeskatt.

Til Aftenbladet seier statsminister Erna Solberg (H) at ho trur målinga viser at diskusjonar om klimaendringar pregar debatten i Noreg, medan Framstegspartiet uttrykkjer bekymring:

– Eg gler meg over at eit stort fleirtal framleis ser behovet for leiting, men dette er jo urovekkjande endringar på kort tid, seier energi- og miljøpolitiske talsperson Terje Halleland.

