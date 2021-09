Guldvog: – Skjønar at foreldre kan bli engstelege

innenriks

Tysdag vart helsedirektør Bjørn Guldvog sitert i NRK på at fleire tusen barn kan trenge koronatilsyn av spesialisthelsetenesta i vinter.

No presiserer han at estimatet var berekna med utgangspunkt i tal frå Danmark, men at det er langt meir sannsynleg at talet koronainnlagde barn vil vere under 500.

– FHI har vurdert at det er mest sannsynleg at vi vil få mindre enn 500 innleggingar blant barn på grunn av covid-19 i løpet av vinteren. Byrda på barnet og helsetenesta er altså samanliknbar med det vi er kjende med frå andre sjukdommar slik situasjonen ser ut i dag, seier Guldvog.

Han seier han sjølv tek ansvar for at bodskapen vart feil, og at han ikkje ønskjer å dele skuld eller ansvar med nokon andre.

Forstår bekymringa

Han samanliknar med tal for andre virus som rammar barn kvart år, og understrekar at Noreg har ei god spesialisthelseteneste.

– Vi har ei spesialisthelseteneste som er godt drilla i å ta vare på sjuke barn og bidra til ein normalsituasjon for desse igjen. Å bli sjukehusinnlagd er ei trygging når barn er sjuke. Eg forstår at ein som forelder kan bli engsteleg av å høyre tala, men vi har andre luftvegssjukdommar der barn blir innlagde kvart år, seier Guldvog på spørsmål frå NTB.

– Vi er vane med at opptil 2.000 barn blir innlagde kvart år med RS-virus, og at rundt 500 blir innlagde med influensa. Og så ventar vi at koronaviruset vil etablere seg som eit virus på side med desse, seier Guldvog.

Svært få innlagde hittil

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet understrekar òg at det er svært få små barn som har vorte innlagde på sjukehus hittil i pandemien.

– Dei har kort liggjetid, og liggjetida aukar jo eldre ein er. Samla gjennom pandemien så langt er tolv barn i alderen eitt til tolv år innlagde. Så det er svært låg risiko per barn som blir smitta. Men blir smittetala veldig høge, vil talet gå opp, seier ho på spørsmål frå NTB.

Helseminister Bent Høie (H) viser samtidig til at strenge nasjonale tiltak vil ha stor negativ helseeffekt for barna.

– Dei tiltaka som eventuelt kunne vorte sett inn no for å sikre nullsmitte blant barn, er dokumenterte å ha stor negativ helseeffekt for desse barna, seier helseministeren.

Han understrekar likevel at styresmaktene ikkje har nokon ambisjon om at smitten skal spreie seg fritt blant barn, og at kommunane framleis må handtere store utbrot lokalt.

– Pandemien er ikkje over. Vi skal ikkje berre la alle bli smitta. Vi håpar òg at det å vaksinere ein stor del av resten av befolkninga òg vil bidra til mindre risiko for at barn blir smitta, seier helseministeren.

