LO og Virke førebur seg på lagnadsmøte om permisjonsreglane

innenriks

LO-leiar Peggy Hessen Følsvik har eit tydeleg krav til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) før møtet på onsdag, og det kravet er ufråvikeleg:

– Permisjonsreglane må forlengjast, seier Følsvik.

Inga avklaring førre veke

1. oktober risikerer 80.000 arbeidstakarar å få kutt i dagpengane når koronareglane for permitterte går ut på dato.

Stortingsfleirtalet har kravd at reglane blir forlengde, men det har Isaksen hittil avvist.

Etter at Raudt trua med å hasteinnkalle Stortinget for å prøve å køyre over regjeringa i saka, kalla Isaksen partane i arbeidslivet inn til eit møte fredag førre veke.

Der slengde han ein halv milliard på bordet til bedrifter som slit, men det kom inga løysing på permisjonsfloken. Isaksen inviterte derfor til eit nytt møte onsdag der LO, Virke, YS og Akademikerne og NHO deltek.

Reiselivsnæringa slit

Følsvik strekar under at delar av arbeidslivet framleis slit, særleg reiselivsnæringa. Før møtet med Isaksen har LO invitert til «mønstringsmøte» med permitterte på Oslo lufthamn Gardermoen.

– Vi har heile tida sagt at vi må ha tiltak så lenge krisa varer, og krisa er ikkje over enno, seier Følsvik.

Også Virke forventar at regjeringa forlengjer permisjonsreglane.

– Det vil ikkje føre til eit rush av nye permitterte, men vil hjelpe dei bransjane som er mest utsette, seier Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåverknad i Virke.

NHO meiner på si side at det ikkje er behov for ei forlenging.

Truar med å køyre over regjeringa

Etter møtet førre veke konkluderte både Raudt og SV med at Stortinget må hasteinnkallast for å tvinge fram ei forlenging av permisjonsreglane.

Ap vil på si side vente på møtet på onsdag, men forventar resultat. Viss ikkje vil Ap sjølv ta initiativ til å kalle inn Stortinget, ifølgje stortingsrepresentant Rigmor Aasrud.

Også Frp opnar for å køyre over regjeringa, men vil til liks med Ap vente og sjå kva som kjem ut av møtet onsdag, opplyser leiaren for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg (Frp).

