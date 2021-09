No er snart siste moglegheit for å førehandsstemme

innenriks

Til og med måndag denne veka hadde 1.074.825 stemmeføre stemt. Det svarer til 27,65 prosent av alle dei stemmeføre ved årets val.

– Valkvelden kan bli kort i år.

Det sa Johan Giertsen i Poll of polls til NTB etter at det tysdag vart klart at rekordmange har førehandsstemt ved årets stortingsval.

Valforskarane NTB har snakka med trur den store delen førehandsstemmer gjer at valresultatet kan bli raskare klart måndag kveld.

For dei som har tenkt å førehandsstemme, nærmar no fristen seg. Fredag 10. september er siste dag det går an å førehandsstemme ved årets val. Viss ein ikkje har stemt i løpet av fredag, er den siste moglegheita til å stemme under årets stortingsval sjølve valdagen måndag 13. september.

Viss ein har andre forpliktingar 13. september, kan det derfor vere lurt å oppsøkje eitt av stemmelokala i kommunen der ein bur før førehandsstemminga blir avslutta.

Viss ein er sjuk eller ufør er det òg moglegheit for å stemme heime eller der ein oppheld seg. Fristen for å søkje kommunen om å kunne stemme heime går ut klokka 10 fredag.

Er ein pålagt isolasjon på grunn av korona, kan ein søkje fram til klokka 10 på valdagen dersom ein stemmer i kommunen ein er manntalsført i.

(©NPK)