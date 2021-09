Regjeringa innfører eige førarkort for å køyre fort med båt

innenriks

Det nye førarkortet, eller «kompetansebeviset», vil krevje at ein har gjennomført både ein teoretisk og ein praktisk del.

Regjeringa foreslår at det trer i kraft i 2023 for å gi båtførarar og kurssenter tid til å innrette seg etter dei nye reglane.

– No skal det stillast strengare kompetansekrav til dei som køyrer fritidsbåtar med høg fart. Regjeringas overordna målsetjing med båtpolitikken er å leggje til rette for eit trygt båtliv, og vi har ein visjon om at det ikkje skal skje ulykker med omkomne eller hardt skadde med fritidsbåt. Derfor gjer vi desse endringane, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Sjøfartsdirektoratet hadde høyring om forslaget i vår. Det vart foreslått ein felles teoretisk del for båt og deretter ein modul som er tilpassa anten høgfartsbåt (typisk ribb) eller vasskuter.

I tillegg vart det foreslått ei aldersgrense på 18 år for å køyre høgfartsbåtar.

Sjøfartsdirektoratet har i høyringa anslått ein kurskostnad på om lag 3.500 kroner.

