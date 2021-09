Ruter taper millionar fordi dei ikkje kan halde tilbake snikjarar

innenriks

To gonger det siste halve året har personar vorte dømde for valdsbruk, men frikjende for vald mot særskilt utsett yrkesgruppe etter å ha angripe vektarar som har prøvd å halde dei igjen i billettkontroll på kollektivtrafikk. Det skriv Rett24.

Dommane i lagmannsretten følgjer ein høgsterettsdom frå i fjor der dei kom fram til at innleigde vektarar berre kan halde passasjerar tilbake med makt dersom dette skjer i samarbeid med tilsette i sjølve transportselskapet.

Få eller ingen av transportselskapa i Noreg har i dag eigne tilsette billettkontrollørar.

Ruter har lagt om rutinane etter dommane, men håpar på lovendring. I eit brev til departementet kjem det fram at Ruter, som er transportselskapet i Oslo, allereie i år bereknar tapet til over 12–13 millionar kroner.

Selskapet fortel at det i grupper på Facebook er spreidd informasjon om at vektarane ikkje lenger har lov til å halde snikjarar tilbake, og selskapet er svært bekymra for korleis dette vil utvikle seg etter kvart som fleire og fleire blir klar over dette.

«Oppsummert så er det svært kritisk for bransjen, som allerede har store utfordringer med å sikre sine billettinntekter etter restriksjoner som følge av pandemien», heiter det i brevet til departementet.

