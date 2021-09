Salet av Telenors verksemd i Myanmar er enno ikkje godkjent

innenriks

Telenor skal etter planen få 105 millionar dollar, rundt 900 millionar kroner, frå M1 Group. Salet vart kjent i juli.

Den 1. februar kuppa militærjuntaen makta i landet, og den sivile regjeringa vart kasta. Ei rekkje leiarar, blant dei regjeringssjef Aung San Suu Kyi, vart arresterte. I månadene sidan har landet vore prega av store demonstrasjonar, som militæret har slått hardt ned på.

Dagens Næringsliv skriv at den japanske avisa Nikkei Asia, som er ein søsterpublikasjon av Financial Times, melder at Myanmars departement for transport og kommunikasjon, som blir styrt av juntaen, ikkje har godkjent salet.

– Som vi tidlegare har svart, ventar no det annonserte salet regulatorisk godkjenning. Vi har ingen kommentarar til prosessen utover dette, skriv kommunikasjonssjef Tormod Sandstø i Telenor i ein e-post til DN.

Den Bangkok-baserte advokaten Ross Taylor seier til Nikkei Asia at godkjenning, avslag eller undersøkingar etter Myanmars konkurransereglar for telekommunikasjon må skje innan 60 dagar etter søknaden om godkjenning av eit sal.

Nikkei Asia skriv vidare at dei har andrehandsinformasjon om at transaksjonen kanskje ikkje blir godkjend, på grunn av bekymring rundt korrupsjonsskuldingar mot kjøparen M1 Group.

