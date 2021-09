Stortingsstopp Tetzschner stole frå 4.000 e-postar

innenriks

Hackarangrepet blir etterforska i samanheng med datainnbrotet i Stortingets e-postsystem 10. mars, etter det avisa erfarer.

Seniorrådgivar i Politiets tryggingsteneste, Martin Berntsen, seier at saka framleis blir etterforska, og at den har vore ei prioritert sak for PST.

Hackarane skal ha utnytta eit tryggingshol i e-posttenaren Microsoft Exchange. Det var same tryggingshol som vart utnytta då Stortinget vart angripe i mars.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fastslo i juli at innbrotet i Stortingets e-postsystem vart gjennomført frå Kina. Den kinesiske ambassaden har stilt seg uforståande til skuldingane, og avviser òg at dei står bak angrepet mot Tetzschners e-postkonto.

I ein e-post til Aftenposten skriv ambassaden at Kina er villig til å samarbeide om å «bekjempe illegal aktivitet på internett», men samtidig at dei «sterkt motsetter seg grunnløse anklager og sverting av Kina».

(©NPK)