Tengs-sikta har levert anken

– Støtteskriv til anke er sendt til lagmannsretten, og det er oppført at det ikkje er grunnlag for skilleg grunn til å mistenkje sikta i saka og ikkje fare for forspilling av bevis, seier forsvarar Stian Trones Bråstein til NRK.

Mannen vart fredag varetektsfengsla i fire veker, sikta for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Han er òg mistenkt for å ha drepe Tina Jørgensen i 2000.

Mannen nektar straffskuld og anka fengslingsvedtaket. Ifølgje Bråstein forventar dei å få svar på anken om nokre få dagar.

