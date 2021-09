40 nye smitta registrert i Bergen

innenriks

– Tendensen held fram med stadig større spreiing i alder på dei smitta. No er det flest tilfelle i aldersgruppa 30–39 år, og vi ser at det er mykje smitte mellom nære familiemedlemmer. I gruppa 30–39 år er det òg ein del uvaksinerte så eg oppmodar dei til å prioritere å ta vaksine no, seier smittevernoverlege Egil Bovim i ei pressemelding.

Det er registrert elleve personar mellom 30 og 39 år som er smitta. I kvar av aldersgruppene 6-12, 13–19 og 20–29 er det sju smitta.

24 tilfelle er nærkontaktar, 15 har ukjend smitteveg og eitt tilfelle er importsmitte.

Det er til no registrert 9.677 smittetilfelle i kommunen. 2.146 personar vart testa onsdag.

