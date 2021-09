Ahus-leiar: – Influensasesongen kan gå hardt ut over sjukehuskapasiteten

innenriks

– Sjukehusa har betydelege utfordringar med sengekapasitet i ein normal influensasesong. Det som gjorde at vi klarte oss så bra under første bølgje med covid-19, var at resten av luftvegsvirusa forsvann heilt. Viss vi får ein ekstra hard influensasesong, så vil det kunne gå hardt utover sengekapasiteten til sjukehusa, seier leiar Jan-Erik Berdal for infeksjonsavdelinga på storsjukehuset Ahus på Austlandet til NRK.

Allereie i juli gjekk Folkehelseinstituttet (FHI) ut og bad Noreg førebu seg på kraftige bølgjer med influensa, kikhoste og RS-virusinfeksjon.

Immuniteten i befolkninga mot desse sjukdommane har falle under pandemiperioden, der strenge smitteverntiltak har ført til få tilfelle. Til dømes var det nesten ingen influensatilfelle førre sesong.

I ein normalsesong blir det rekna med at rundt 900 døyr og 5.000 blir lagde inn på sjukehus med influensa. Desse kan komme på toppen av koronasmitta pasientar.

– Vanlegvis klarer ein å handtere ganske mange influensapasientar òg i eit toppår. men då er det ofte ikkje pandemi samtidig, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Noreg har bestilt inn 1,8 millionar influensavaksinar, og vaksinasjonen av risikogrupper og eldre startar i oktober.

