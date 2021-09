Auka fråflytting i landbruket under Solberg-regjeringa

innenriks

Det var 354.714 som var folkeregistrert på landbrukseigedommar i fjor, ned med 53.558 personar, eller vel 13 prosent, sidan regjeringsskiftet i 2013, skriv avisa.

Fråflyttinga har gått raskare enn tidlegare under regjeringa Solberg. SSBs tal går tilbake til 2007. Fram til 2013 var snittet på litt under 5.400 fråflyttingar per år. Deretter har nedgangen auka til nesten 7.700 fråflyttingar i året.

Sidan 2013 har talet på landbrukseigedommar minka med litt meir enn 6.000, nesten 1.000 i året. Det har vorte nesten 7.100 færre landbrukseigedommar med fastbuande personar.

Nedgangen er størst i Nord-Noreg og på Vestlandet, målt i relative tal. I faktiske tal er fråflyttinga størst i Innlandet, med litt meir enn 10.000 personar, følgd av Vestland med nesten 9.000.

Forskingsleiar Magnar Forbord i Ruralis trur regjeringsskiftet i 2013 har vore utslagsgivande.

– Det er nok fleire årsaker som speler inn, men ei årsak kan vere dei større endingane i landbrukspolitikken som vart gjennomført etter at Sylvi Listhaug vart landbruksminister for Frp i 2013, seier Forbord, og legg til at større gardsbruk har vorte favoriserte.

– Over tid kan det verke inn og føre til at færre blir buande på mindre landbrukseigedommar, seier han.

Forbord fremjar òg sentralisering av arbeidsplassar som ei mogleg forklaring på utviklinga.

