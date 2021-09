Cepi: Vaksinane i framtida blir trua av avgrensa tilgang på koronavaksinar

innenriks

Det skriv vaksinealliansen Cepi i eit ope brev på nettsidene sine.

Dei ber regjeringar, utviklarar og spesielt vaksineprodusentar om å raskt bli samde om ei løysing for å gjere vaksinane tilgjengelege for kliniske studiar.

Det noverande tilbodet av godkjende vaksinar er bunde av kontraktar mellom vaksineprodusentar og styresmakter som har skaffa dei, noko som avgrensar bruk av vaksinane til folkehelsetiltak som massevaksinasjonskampanjar.

Hittil har vaksineprodusentar vore motvillige til å endre denne ordninga, ifølgje Cepi.

Noreg vil leggje til rette

– Vi ønskjer å leggje til rette for utvikling av nye vaksinekandidatar mot koronavirus. Norske styresmakter er derfor i dialog med Cepi om denne problemstillinga og vil arbeide for å prøve å finne ei løysing, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

I dag blir koronavaksinar godkjende gjennom placebokontrollerte vaksineeffektstudiar.

Slike forsøk er likevel stadig vanskelegare å gjennomføre sidan talet på menneske som er vaksinerte eller smitta, stig.

– Truar utviklinga av nye vaksinar

Dermed må godkjende vaksinar brukast i forsøk med nye vaksinekandidatar, meiner Cepi. Viss ikkje kan utviklinga av nye vaksinar bli trua.

– Det er urovekkjande, men i mange land er det utfordrande å rekruttere deltakarar til placebokontrollerte studiar fordi det er god tilgang på vaksinar. Spesielt vil det vere vanskeleg å rekruttere personar med underliggjande sjukdom og eldre som har høgare risiko for alvorleg sjukdom. Desse er prioriterte i nasjonale vaksinasjonsprogram, seier Høie.

Cepi peikar på at det berre trengst nokre få vaksinar for å støtte kliniske studiar, men at det framleis er knappleik på koronavaksinar, og dei er ikkje tilgjengelege på den opne marknaden.

