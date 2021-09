Energi-selskap vurderer gassrøyr til ammoniakkanlegg

innenriks

– Prosjektet kan bli eit viktig steg for å nå dei ambisiøse klimamåla våre og til omstilling i ei meir karbonnøytral retning. Samtidig er vi som ressurseigar opptekne av god ressursforvaltning og verdiskaping i regionen, seier Bjørn Thore Ribesen, VP feltutvikling og prosjekt i Vår Energi, i ei pressemelding.

Samarbeidsavtalen kan medføre at gassressursar frå Vår Energi og Equinor blir bringa, via røyrleidning, til Hammerfest. Der jobbar Horisont Energi med å etablere The Barents Blue Project, som kan bli Europas første store produksjonsanlegg for blå ammoniakk.

Under produksjonen av ammoniakken vil 99 prosent av CO2 i prosessgassen fangast og permanent blir lagra i Polaris-reservoaret, under havbotnen i Finnmark.

Equinor og Vår Energi er dei største olje- og gassprodusentane i Barentshavsregionen, og er tiltenkt å vere blant naturgassleverandørane til anlegget.

Vår Energi er operatør for Goliat- og Alke-lisensane i Barentshavet. Det blir førebels ikkje vunne ut gass frå førstnemnde felt, men dei totale ressursane på dei to felta utgjer om lag 25 milliardar kubikkmeter gass.

(©NPK)