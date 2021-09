Høgre-politikar utsette jobbstart – fekk etterlønn frå Stortinget

innenriks

Ei stilling som lektor ved Høgskolen i Østfold venta på Wenstøb då han var ferdig på Stortinget hausten 2017.

Ifølgje Dagens Næringsliv søkte han i juli det året om forlengd permisjon ut året med følgjande grunngiving:

«Da jeg i denne perioden mottar lønn fra Stortinget».

Høgre-politikaren forklarer valet slik overfor avisa:

– Når du er lektor, så er det ganske vanskeleg å gå inn midt i studieåret og vere til nytte for arbeidsplassen. Derfor valde eg etterlønnordninga.

Wenstøb meiner «det var fornuftig for meg å få en smidig overgang fram til jeg returnerte til jobben jeg hadde».

Stortingsdirektør Marianne Andreassen reagerer og seier til DN at systemet er meint å kompensere for bortfall av inntekt. Ho seier at Stortinget ikkje var kjent med at Wenstøb hadde jobb å gå til då søknaden om fråtredingsyting vart behandla.

– Informasjon om jobben eg hadde, sende eg inn til interesseregisteret. Så det at eg var i permisjon frå han, var alminneleg kjent, svarer Wenstøb med tilvising til Stortingets gåveregister.

(©NPK)