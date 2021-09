Kulturstreikande marsjerte gjennom Oslo

innenriks

Strid om pensjon har ført 435 tilsette innan opera, teater og orkester ut i streik. Streiken har vart sidan fredag førre veke og har medført avlyste framsyningar fleire stader.

Med LO-leiar Peggy Hessen Følsvik i spissen, stilte organiserte i Fagforbundet, NTL og Creo opp torsdag ettermiddag for å markere streikeviljen med ein marsj gjennom Oslo sentrum med musikk, appellar og kunstnariske innslag.

Marsjen starta ved Operaen, svinga forbi Oslo Nye Teater og Det Norske Teatret og enda ved Nationaltheatret.

Fleire politikarar deltok òg, blant dei var stortingskandidat Trine Lise Sundnes (Ap), stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) og Marie Sneve Martinussen frå Raudt.

Striden handlar om kva pensjonsordning dei kulturtilsette skal ha i framtida. Ifølgje LO gjekk dei tilsette i 2016 med på ei mellombels pensjonsordning i samforståing med arbeidsgivarane om ei ny og kjønnsnøytral pensjonsordning.

Men toppleiarane i kultursektoren har ikkje vist nokon vilje til å halde desse løfta, meiner LO.

– Eg høyrer sjefane er lei seg og ikkje forstår kvifor vi er i streik. Då burde dei følgt med betre i timen. Vi har hatt det same kravet sidan 2016. At toppleiarane har grave hovudet ned i sanden og trudd det gjekk over av seg sjølv, får stå for deira rekning, seier nestleiar i LO Stat Lise Olsen i ei fråsegn på LOs nettsider.

