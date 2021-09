MDG vil i regjeringsforhandlingar – held døra på gløtt for Sp

innenriks

MDG-toppane Une Bastholm og Lan Marie Berg er begge tydelege på at det er politisk gjennomslag som gjeld.

Sjølv om frontane tidvis har vore steile mellom MDG og Sp kan dei politiske realitetane etter valet fort føre til at dei to partia hamnar rundt same forhandlingsbord.

– Viss det blir eit nytt fleirtal, vil vi forhandle om regjering. Vi set oss ikkje på gangen om Ap òg vil snakke med Sp, seier Berg til NRK, og legg til at det berre er Frp partiet ser bort frå samarbeid med.

Partileiar Bastholm seier ho reknar det som usannsynleg at dei klarer å få nok gjennomslag på klima og natur i forhandlingar med Sp, men ser heller ikkje bort frå noko.

Det gjer derimot Senterpartiet.

– Det er ikkje aktuelt for Sp å gå i noka form for regjeringsforhandlingar med MDG, seier parlamentarisk leiar Marit Arnstad til NRK.

MDG har som ultimat krav til ei ny regjering at dei seier nei til leiting etter meir olje og gass, nye feltutbyggingar og utvidingar på norsk sokkel.

