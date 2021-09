Oslo kan bli full av elsparkesyklar som ikkje kan brukast

innenriks

I tråd med dei nye reglane i hovudstaden, som trer i kraft natt til fredag, skal tolv aktørar på marknaden fordele 8.000 elsparkesyklar, maksimalt 667 kvar, mellom seg i byen. Løyvet gjeld fram til og med 31. mars 2022.

Likevel kan tusenvis av dei bli ståande på gata fram til onsdag, skriv Aftenposten. Det går fram av eit brev frå Bymiljøetaten til aktørane, som avisa har fått tilgang til.

Der heiter det at Bymiljøetaten likevel «forventer at hver aktør har maksimalt 667 kjøretøy tilgjengelig for utleie fra 10. september. Eventuelle kjøretøy utover dette antallet, som fremdeles er ute i byen, må gjøres utilgjengelig for bruk av publikum».

Det betyr at sparkesyklane kan deaktiverast av aktørane, med frist til innhenting først onsdag. Avisa skriv òg at elsparkesyklar som ikkje er aktiverte, kan tauast inn etter føresegnene i vegtrafikklova om feilparkering.

Reduseringa vart utsett etter at tre av aktørane, Voi, Tier og Ryde, tok innstramminga i retten. Dei har kravd mellombels åtgjerd, og ei rettsavgjerd frå Oslo tingrett er venta fredag, skriv Aftenposten.

