Over halvparten av oss trur klimakrisa truar menneskja

innenriks

Undersøkinga, som Norstat har utført for ABC Nyheter, viser at 58 prosent av oss meiner klimakrisa truar menneskja, skriv ABC Nyheter.

28 prosent svarer at dei er heilt samde og 30 prosent at dei er delvis samde i påstanden. Berre 12 prosent er heilt usamde i at klimaendringane kan bety slutten for menneskja, medan 13 prosent svarer at dei er delvis usamde. 17 prosent er usikre.

Ifølgje undersøkinga er det dei yngste som er mest engstelege. Heile 46 prosent av dei spurde mellom 15 og 17 år er heilt samde i påstanden om at mennesket som art er trua. Blant dei over 50 år er dette talet meir enn halvert.

1.017 menneske er spurde i undersøkinga.

(©NPK)