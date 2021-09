Regjeringa vil frede momsfritaket for elbil ut 2022

innenriks

Finansminister Jan Tore Sanner (H) uttalte i fjor at han ikkje ville love momsfritak for elbilar noko lenger enn til 2021. Esa gav i desember 2020 likevel grønt lys for norsk momsfritak på elbilar ut 2022.

Næringsminister Iselin Nybø (V) seier til Dagsavisen at regjeringa vil behalde elbilfordelane i budsjettet for 2022.

– Dei raudgrøne lover elbilmoms som vil gi bråbrems i for elbilar i distrikta. No går vi i spissen for å halde fram den norske elbilsuksessen. Venstre er den fremste garantisten for at folk framleis skal ha råd til å kjøpe seg ein god og driftssikker elbil når tida er inne for bilbyte, seier Nybø, som også er toppkandidat for Venstre i Rogaland.

