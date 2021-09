SV krev forlenging av støtteordninga for frilansarar

innenriks

– Regjeringa gamblar med tryggleiken og inntekta til folk, seier SVs Freddy André Øvstegård til NTB.

Onsdag vart regjeringa pressa av opposisjonen til å forlengje koronareglane for permitterte til 1. november, og torsdag kom nyheita om at kulturminister Abid Raja (V) forlengjer kompensasjonsordninga for kultursektoren.

Ifølgje VG jobbar regjeringa òg med ei forlenging av støtteordningane for idrett og frivilligheit.

Men ein liknande beskjed har late vente på seg om kompensasjonsordninga for sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar. SV vil forlengje ho ut året og påpeikar at også mange kulturarbeidarar er i denne kategorien.

– Det er ei skam å svikte dei fleire tusen kulturarbeidarane no på slutten av krisa. No må vi verne om kulturarbeidarane og andre sjølvstendige som har vorte hardt ramma, og forlengje ordninga så lenge pandemien herjar, seier Øvstegård, som sit i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Ordninga varer i utgangspunktet til 30. september. Den går ut på at frilansarar får dekt 60 prosent av tapt inntekt på grunn av koronautbrotet, med inntil 6G. Utbetalingane baserer seg på opplysningar om tidlegare inntekter.

