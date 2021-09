Sametingsvalet: Utfordrar vil ikkje ha samisk sjølvråderett

innenriks

Den einaste meiningsmålinga som er gjord før sametingsvalet, tyder på at det ikkje blir maktskifte i det nasjonale parlamentet som har tilhaldsstad i Karasjok.

Den populære veteranen Aili Keskitalo (NSR) tek ikkje attval etter til saman tre periodar som sametingspresident. Silje Karine Muotka er frontfigur og presidentkandidat for det største partiet Norske Samers Riksforbund.

NSR har hatt styringa i dei fleste valperiodane sidan sametinget vart oppretta i 1989. Dei to andre sametingspresidentane kom frå det tradisjonelt største opposisjonspartiet, Arbeidarpartiet.

Tre presidentkandidatar

I år blir NSR-kandidaten utfordra av Ronny Wilhelmsen (Ap) og Toril Bakken Koven (Nordkalottfolket). Meiningsmålinga som nyleg vart presentert i NRK og avisa Ávvir, gir framgang for NSR. Skulle den slå til, treng partiet berre støtte frå éin representant for å danne fleirtal i parlamentet som tel 39 representantar.

– No er NSR mykje større enn Arbeidarpartiet. Men Nordkalottfolket er no større enn Arbeidarpartiet, seier nyheitsredaktør Lars Birger Persen i den norskspråklige samiske avisa Sagat til NTB.

Nyheitsredaktøren peikar på interne konfliktar om politikk og personar som den viktigaste årsaka til at Arbeidarpartiet ser ut til å gå kraftig tilbake.

– Dei har aldri klart å reise seg til gamle høgder etter at dåverande sametingspresident Egil Olli inngjekk ein avtale med utbyggjarane av Nussir-gruva i Repparfjord. På den andre sida har Aili Keskitalo vore ein dyktig og samlande figur for NSR, seier Persen.

Han er skeptisk til meiningsmålinga som bereknar mandat over heile landet, og meiner feilmarginen er så stor at det nærmar seg«useriøst.»

Vanskeleg å skilje

Redaktør i NRK Sápmi, Mona Solbakk, meiner ei av utfordringane med Sametinget har vore å skilje partia frå kvarandre. Dei har nærma seg kvarandre, og dei tradisjonelle hovudutfordrarane Ap og NSR har vore opptekne av å vere samde for å få ei sterkare stemme mot dei nasjonale styresmaktene.

– Litt tabloid sagt har sametingsvalet på mange måtar vore eit lokalval der du stemmer på personen du trur på, seier Solbakk til NTB.

Dette kan vere i endring viss Nordkalottfolket er i siget, slik meiningsmålinga antydar. Nordkalottfolket skil seg markant frå dei andre listene og partia i sametingsvalet.

– Dei vil ikkje ha samisk sjølvråderett, men går inn for å likestille det samiske, norske og kvenske, påpeikar Lars Birger Persen.

Fleire frå byane

Mona Solbakk påpeikar at Nordkalottfolket ønskjer at norsk skal vere morsmål for det samiske.

– Vi har ikkje heilt fått taket på kva dette inneber. Dei snakkar til kjenslene og reiser spørsmål ved kva som er «godt nok» til å vere samisk. Nordkalottfolket meiner reindrifta har for mange særrettar, seier Solbakk.

Ho trur dette kan vinne gjenklang blant mange av dei rundt 3.000 nye veljarane som har meldt seg inn i samemanntalet sidan førre val.

– Det blir eit meir spennande val no. Mange av dei nye veljarane bur i byar som Tromsø, Trondheim og Oslo. Det kan vere til fordel for Nordkalottfolket, seier Mona Solbakk til NTB.

Fakta om sametingsvalet

* Sametinget er det samiske folkets folkevalde parlament og skal for 9. gong sidan skipinga i 1989 velje nye representantar. Parlamentet held hus i Karasjok.

* Sametingsvalet blir alltid halde på same dag som stortingsvalet. 39 representantar skal veljast frå sju valdistrikt over heile landet.

* Talet på mandat frå dei ulike distrikta blir vekta mot kor mange som er manntalsført i distriktet.

* For å stemme i sametingsvalet må du vere registrert i Sametingets valmanntal.

* Talet på stemmeføre har auka frå 5.500 i 1989 til 20.000 i år. Det er 3.000 fleire som kan stemme i år enn ved førre sametingsval.

