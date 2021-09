Solberg har sett ned 14 nye utval i løpet av valkampen

innenriks

På under éin månad etter sommarferien har regjeringa sett ned i alt 14 offentlege utgreiingsutval. Det har skjedd i tre statsråd på slottet 13. og 26. august og 3. september.

Det er fleire enn i heile fjor, viser ei oppteljing frå E24. I tilsvarande periode i 2020 vart det ikkje sett ned utval i det heile.

Professor i Sosiologi Cathrine Holst ved UiO seier 14 utval i løpet av tre statsråd er mange.

– Åtte utval i løpet av eitt statsråd er i alle fall utanfor det normale, seier ho, men legg til at det er vanleg at det blir fleire utval når det går mot val.

Statssekretær Rune Alstadsæter (H) ved Statsministerens kontor skriv i ein e-post at det ikkje er unormalt at det blir sett ned mange utval rett før eit val.

– Mot slutten av fireårsperioden startar arbeidet med å førebu nye reformer, nye lover og så vidare for den neste fireårsperioden. Det er mest eit uttrykk for at regjeringa framleis har mykje å gjere og mykje ho vil gripe fatt i, skriv han i ein e-post til E24.

