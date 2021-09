Stortingets presidentskap skal gjennomgå pendlarbustad-reglar i haust

innenriks

Nyleg avslørte Aftenposten at KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad hadde fått gratis pendlarbustad av Stortinget samtidig som han eigde og leigde ut ei leilegheit på Lillestrøm.

Også tidlegare har det vore liknande saker, mellom anna om Himanshu Gulati, som eigde fire leilegheiter i Oslo og likevel fekk gratis pendlarbustad. Årsaka var at han hadde kjøpt seg leilegheit på Jessheim, som var meir enn 40 kilometer unna. Då var han kvalifisert til pendlarleilegheit.

Gjennomgang i haust

– Stortingets presidentskapet har vedteke gjennomgang av reglar for Stortingets pendlarbustader som skal gjennomførast hausten 2021, stadfestar stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) i ein e-post til NTB.

I eit intervju med Vårt Land understrekar ho at det vil vere det neste presidentskapet som må ta ansvar for dette.

– Det er grunn til å sjå på om ordninga med pendlarbustader fungerer etter hensikta. Men det må skje etter ei grundig vurdering, så det er noko det neste Stortinget må ta stilling til, seier ho.

Ingen kontrollmekanisme

Stortingsdirektør Marianne Andreassen sa i eit nyleg intervju med Aftenposten at det ikkje finst nokon kontrollmekanisme for ordninga med pendlarbustader, utover at representantane må dokumentere eit behov første gong dei søkjer om ein slik bustad.

Etter det blir dei bedne om å stadfeste dette behovet årleg, men det blir ikkje saumfare vidare.

Stortinget gjer ingen stikkprøver av ordninga, og heller ingen undersøkingar av kva eigedommar representantane eig i Oslo eller andre stader.