Terningsnittet: Lysbakken og Solberg på topp

– Erna Solbergs beste debatt til no i valkampen. Statsministeren kjem godt i gang. Er pedagogisk i forklaringa på kvifor dei stiller krav til læraren om karakter fire i matte. Her er ho på heimebane og klarer å ta seg tid til å fullføre resonnementa, skriv TV 2s Aslak Eriksrud.

Solberg får ein gjennomsnittskarakter på 5 frå VG, Dagbladet, Nettavisen og TV 2, som alle har trilla terning. Nettavisen er mest fornøgd med statsministeren og trillar seksar.

– Etter ein periode der vi tydeleg kunne sjå at statsministeren er lei, er ho no tilbake i toppform, skriv Nettavisens Erik Stephansen.

Lysbakken får ros for Ropstad-konfrontasjon

Også Lysbakken får ros frå Eriksrud for innsatsen sin i lærardebatten som innleidde programmet. I tillegg kallar han SV-leiaren den mest engasjerte forkjemparen for liberalisering av abortlova, og rosar Lysbakken for konfrontasjonen med KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad. Lysbakken endar òg på 5 blank.

– Opptrer med autoritet og tyngde, og viser fram at han etter kvart har vorte ein partileiar med lang erfaring, skriv Nettavisen.

Ropstad er saman med MDGs Une Bastholm den som kjem dårlegast ut i auga til kommentatorane. Begge får eit terningsnitt på 2,25. TV 2 og Dagbladet gir høvesvis Bastholm og Ropstad karakteren éin. Handteringa til KrF-leiaren av debatten om abort får hard medfart.

– Dette var sekvensen der Ropstad hadde ei moglegheit til å vere sterk i debatten, men når han verken klarer å vere skikkeleg offensiv overfor venstresida, eller svare på eigne standpunkt, fell KrF-leiaren heilt igjennom, skriv Dagbladets kommentatorar.

VG misfornøgd med Moxnes

– MDG-leiaren kjem aldri inn i debatten der kjernesaka til partiet ikkje er tema, skriv Eriksrud om Bastholm.

VG er heller ikkje fornøgd med innsatsen til Bastholm, og gir henne terningkast 2 saman med Venstre-leiar Guri Melby og Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

– Kunnskapsministeren fekk ikkje briljere i skuledebatten, men lærte nok ei bitter lekse i førre debatt. Roping og avbrytingar lønner seg ikkje på tv, og ho var langt meir avslappa i dag, er konklusjonen deira om Melby, som til saman fekk 3 i gjennomsnitt.

– Svarer ikkje på spørsmåla, men skuldar på millionærane, kommenterer VG om Moxnes, som også fekk 2 av TV 2, men 4 av Nettavisen og dermed landar på 2,75.

På det jamne for Støre og Vedum

Både Ap-leiar Jonas Gahr Støre og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum får vurderingar på det jamne av dei tre media. Støres gjennomsnitt landar på 4,25.

– Jonas Gahr Støre sleit etter Arbeidarpartiets landsmøte med å forklare abortpolitikken til partiet. No gjorde han enkelt, effektivt og prinsipielt greie for ei forsiktig liberalisering, rosar Dagbladet.

– Støre fekk privilegiet av å starte skuledebatten, men misbrukte sjansen, skriv TV 2, som berre gav Ap-leiaren 3.

Vedums terningssnitt landar på 3,75. Tre medium gir han terningkast 4, med VG som einaste avvik.

– Mykje bla-bla her, skriv VG om innsatsen hans i debatten om skule.

Store sprik rundt Listhaug

Størst usemje er det om innsatsen til Frp-leiar Sylvi Listhaug, som får eit samla snitt på 3,5, men karakterar som varierer mellom 2 og 5.

– Sylvi Listhaug ser ut til å konsekvent ville snakke om alt anna enn det programleiar legg opp til. Det får ho ikkje lov til, heller ikkje i abortdebatten, skriv Dagbladet, som trilla toar.

Nettavisa peikar på at Listhaug var den som brukte sterkast ord i abortdebatten, eit tema som elles vart behandla med varsemd av partileiarane.

